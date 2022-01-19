"Ничто не сравнится со счастьем взять своего ребенка на руки": Айсауле Бакытбек стала мамой (фото)

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек впервые стала мамой, у нее родилась дочь. Блогерша призналась, что ничто не может сравниться со счастьем взять своего ребенка на руки, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айсауле опубликовала кадр, на котором она лежит в больничной палате в ожидании появления на свет своей дочери.

"Ровно через два часа после этой фотки я стану мамой", - написала блогерша.

Рожала предпринимательница в частном роддоме. Молодая мать поблагодарила врачей, принявших роды, и акушерок, которые на протяжении десяти часов и после родов не сводили с нее глаз.

Слова благодарности Айсауле адресовала и своему супругу.

"Спасибо мужу, который всегда был рядом и перерезал пуповину нашей малышке. Это был классный опыт и, конечно, ничего не сравнится со счастьем взять своего ребенка на руки. Спасибо Всевышнему, что все прошло хорошо", - написала она.

Мама с малышкой уже начали получать подарки от друзей.

Пользователи соцсети поздравили Айсауле с рождением ребенка и пожелали им всяческих благ.

"Красотка! Поздравляю", "Умничка, пусть будет здоров и крепок! Скорейшего восстановления и здоровья вам!", "Поздравляю с рождением принцессы!" - написали они.

Пару дней назад Айсауле рассказывала, как пытается спровоцировать роды поеданием острой пищи, спа-процедурами и массажем. А уже через несколько часов, как выяснилось, у нее начались схватки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951897-nichto-ne-sravnitsya-s-schastem-vzyat-svoego-rebenka-na-ruki-aysaule-bakytbek-stala-mamoy-foto/