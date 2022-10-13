"Имя необыкновенное!": Мурат Мутурганов рассказал, как назвал новорожденную дочь

Мурат Мутурганов с женой и детьми. Фото: instagram.com/muturganov_murat

Казахстанский артист Мурат Мутурганов впервые показал фото с новорожденной дочерью и рассказал, как нарекли малышку. Девочке дали необычное имя, которое очень понравилось фанатам Мурата, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Мурат Мутурганов сообщил своим подписчикам радостную весть - он стал отцом во второй раз. В семье артиста цирка родилась долгожданная девочка. Счастливый отец привез из роддома жену и дочь. Он показал теплое семейное фото в Instagram.

"Добро пожаловать в нашу веселую и любящую тебя семью, наша доча. Нашу дочу зовут А’Лаэль", - написал глава семейства.

"Поздравляем! Ура!", "Пусть растет на радость вашей семье, долгой, счастливой жизни ей", "Боже, какое счастье!", "Имя необыкновенное! Пусть принесет счастье!", "Уау, шикарное имя у принцессы", "Супер! Теперь вас четверо", "Какое необыкновенно легкое имя, как перышко", "Имя интересное такое, в первый раз слышу. Здоровья вашей маленькой кнопочке", - поздравили семью подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992452-imya-neobyknovennoe-murat-muturganov-rasskazal-kak-nazval-novorozhdennuyu-doch/