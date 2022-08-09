"Мы ведь семья блогеров": актриса Айым Сейтметова устроила "беташар" дочери (фото)
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Казахстанская актриса Айым Сейтметова устроила своеобразный "беташар" маленькой дочери, решив показать ее публике. Она объяснила, почему решила это сделать, передает NUR.KZ.
"Знакомьтесь! Наша доченька Тамосик. На кого похожа наша зяна?" - написала Айым в своем Instagram, выложив фото с дочерью.
Знаменитость также объяснила, по какой причине решила показать дочь публике.
"Очень сильно переживаю, сегодня ведь будет беташар. Родители очень сильно переживают и мы тоже. Вообще я думала Тамосю не показывать. Но это становится невозможным, мы ведь семья блогеров. А еще когда я гуляю с ней, сильно чувствую внимание и взгляды на Тамосю. Поэтому нами было принято решение показать ее. Вот теперь контент будет интереснее. Даешь мамский контент", - заявила актриса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982304-my-ved-semya-blogerov-aktrisa-ayym-seytmetova-ustroila-betashar-docheri-foto/