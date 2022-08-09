"Мы ведь семья блогеров": актриса Айым Сейтметова устроила "беташар" дочери (фото)

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова устроила своеобразный "беташар" маленькой дочери, решив показать ее публике. Она объяснила, почему решила это сделать, передает NUR.KZ.

"Знакомьтесь! Наша доченька Тамосик. На кого похожа наша зяна?" - написала Айым в своем Instagram, выложив фото с дочерью.

Знаменитость также объяснила, по какой причине решила показать дочь публике.

"Очень сильно переживаю, сегодня ведь будет беташар. Родители очень сильно переживают и мы тоже. Вообще я думала Тамосю не показывать. Но это становится невозможным, мы ведь семья блогеров. А еще когда я гуляю с ней, сильно чувствую внимание и взгляды на Тамосю. Поэтому нами было принято решение показать ее. Вот теперь контент будет интереснее. Даешь мамский контент", - заявила актриса.

Семья Айым Сейтметовой. Фото: instagram.com/aiymsm

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982304-my-ved-semya-blogerov-aktrisa-ayym-seytmetova-ustroila-betashar-docheri-foto/