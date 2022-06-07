Нурлан Коянбаев с женой. Фото: instagram.com/koyanbayevnurlan

Казахстанский актер и юморист Нурлан Коянбаев стал отцом в третий раз. У артиста, воспитывающего дочь и сына, родился еще один мальчик, передает NUR.KZ.

О том, что в семье Коянбаева ожидается пополнение, стало известно в минувшем апреле.

Радостную весть о рождении у него с супругой малыша Нурлан рассказал на своей странице.

"Хорошая новость, брать! На казахской земле появился еще один батыр! Спасибо большое за поздравления! Желаю вам такого же счастья", - написал актер.

Продюсер кино и телевидения Алпамыс Шаримов поздравил Коянбаева на своей странице в Instagram.

"В доме Нурлана Нугманулы Коянбаева и нашей невестки Айгерим родился новый ангелочек. Пусть будет в благополучии!" - написал Шаримов.

Пользователи соцсети тоже присоединились к поздравлениям.

"Пусть будет здоров", "Живи долго счастливой жизнью", "Пусть малыш вырастет великим гражданином", "Да будет светлым будущее малыша", "Пусть Всевышний увеличит количество образованных, знающих, умных, смелых казахов. Пусть ваши семена будут плодотворными", - пожелали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972950-nurlan-koyanbaev-stal-ottsom-v-tretiy-raz/