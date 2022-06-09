Первое фото с новорожденной дочерью показал Jah Khalib

Jah Khalib с дочерью. Фото: instagram.com/jahkhalib

Казахстанский певец Jah Khalib опубликовал первое трогательное фото со своей новорожденной дочерью. Кадр моментально стал самым популярным постом в его аккаунте, передает NUR.KZ.

О том, что у Бахтияра Мамедова в начале мая родилась дочь, стало известно накануне. Мать артиста Ляззят Мамедова рассказала, что девочку назвали Сафия.

Кадр из роддома певец выложил в своем аккаунте Instagram, насчитывающем 2,2 миллиона подписчиков. На фото малышка лежит, завернутая в розовый плед, а счастливый отец с нежностью смотрит на нее.

Всего за ночь фотография собрала более 200 тысяч "лайков" от поклонников, сразу став самым популярным снимком на странице певца.

Коллеги и фанаты певца разделили с ним его радость по поводу рождения ребенка.

"Благословение", "Ааааа! Мои дорогие! Поздравляю", "От души поздравляю! Здоровья крепкого!", "Поздравляем, растите большими и здоровыми", "Девочка - это такое счастье", "Поздравляю! Здоровья маме и малышке", "Теперь твои треки станут еще красивее", "Еще и еще поздравляю вас. Пусть новый человек живет счастливую жизнь и найдет свою миссию", - пожелали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973253-pervoe-foto-s-novorozhdennoy-docheryu-pokazal-jah-khalib/