Айсауле Бакытбек рассказала, почему не будет запрещать дочери жить с мужчиной до брака

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек рассказала, как отнесется к желанию дочери жить с мужчиной до брака, если такое возникнет. Блогерша рассказала, как когда-то сама пришла к такому же решению, и поведала о реакции родителей, передает NUR.KZ.

Маленькой дочери Айсауле всего несколько месяцев, но пользователи соцсети уже интересуются, как отреагирует блогерша на ее жизненные решения в далеком будущем. Так, один из подписчиков в Instagram спросил, как молодая мать отнесется к желанию девочки жить с мужчиной до официального брака, если такое возникнет.

В ответ Айсауле дала понять, что когда-то и сама захотела так поступить.

"Хочу, чтобы доча жила свою жизнь, а не мои амбиции и комплексы. Хочу доверять Сафие. Уважать ее. Как когда-то доверились мне мои родители и уважительно отнеслись к моему решению переехать к парню в Америку.

Мама тогда сказала: "Делай, как подсказывает сердце, не хочу, чтобы ты через несколько лет винила меня в том, что я не дала тебе что-то сделать. Но ответственность за свои решения ты тоже несешь сама. Запомни". До сих пор вспоминают и говорю "спасибо" и слава Богу, что все сложилось хорошо, а то это был бы фейл", - призналась блогерша.

Story Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Напомним, Айсауле Бакытбек стала мамой в январе этого года. Дочери она дала имя Сафия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969431-aysaule-bakytbek-rasskazala-kak-otnesetsya-k-zhelaniyu-docheri-zhit-s-muzhchinoy-do-braka/