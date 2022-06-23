"Жесть, кровь и никакой жалости": Жания Джуринская сравнила свои роды со спуском в ад

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская сравнила свои роды с фильмами Квентина Тарантино и спуском в ад. По словам знаменитости, в тот момент были лишь "жесть, кровь и никакой жалости", передает NUR.KZ.

"Роды! Не хочу пугать беременяшек или тех, кто планирует малыша, но роды - это вам не ромашки по полю собирать! Сейчас на каждую рожавшую я смотрю как на сослуживца, с которым мы прошли войну, столько понимания и уважения у меня к мамам! Всегда буду за женщин! Вот до конца! И фраза "когда увидишь своего ребенка, про боль забудешь" вообще не работает!", - высказалась представительница шоу-бизнеса в своем Instagram.

Жания отметила, что на девятом месяце беременность ей казалась вечностью и возникали мысли, что она "навсегда останется с животом". По словам актрисы, в день самих родов у нее было ощущение "спуска в ад".

"Утро. Поставили систему. Нервничаю. Начинаются потихоньку схватки. Ощущение, что меня потихоньку спускают в ад. Начинаю чувствовать все явнее и явнее боль внизу живота, через два часа просто каждые пять минут будто вырывают матку из тебя и вставляют обратно. Все это сопровождается ором других рожениц, которые делали обстановку атмосфернее.

Я уже умоляю поставить эпидуралку или убить меня. И пару раз досталось от меня Данику, который знатно умничал, что мне при схватках нужно делать. Еще успевал на меня обижаться. Но здесь только женщина женщину поймет, каково это", - поделилась новоиспеченная мать.

Джуринская призналась, что представляла себе партнерские роды так, как это показывают в кино.

"Муж стоит у головы роженицы, поддерживает ее и через пять минут держат младенца на руках, плачут от радости и все, хэппи энд! Сейчас мне, конечно, смешно, там вообще ничего ванильного не было! Чисто фильм Тарантино: жесть, кровь и никакой жалости!" - высказалась она.

В завершение поста Жания заявила, что в следующий раз подумает над родами через кесарево сечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975289-zhest-krov-i-nikakoy-zhalosti-zhaniya-dzhurinskaya-sravnila-svoi-rody-so-spuskom-v-ad/