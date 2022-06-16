Актриса Жания Джуринская родила ребенка (фото)

Жания Джуринская с мужем. Фото: instagram.com/khizmetov

Казахстанская актриса Жания Джуринская родила ребенка. Она и ее супруг Данияр Хизметов впервые стали родителями сегодня, 16 июня, передает NUR.KZ.

О радостном для их семьи событии счастливый новоиспеченный отец рассказал на своей странице в Instagram. У супругов были партнерские роды.

"16.06.2022 в 14:57 мы стали родителями. Спасибо, любовь. Про эмоции от партнерских родов позже расскажу", - написал Данияр.

Друзья, коллеги и подписчики поздравили семейную пару с долгожданным пополнением.

"Поздравляю вашу семью с рождением маленькой принцессы! Пускай ваша крошка растет красивой, здоровой и счастливой! Нет сомнений, что вы станете для этого маленького чуда прекрасными родителями! Счастья вам, много сил и всего самого доброго!", "Поздравляю! Пусть малышка растет вам на радость!", "Ура! Поздравляю, дорогие. Маме и малышке крепкого здоровья", - написали они.

Напомним, Жания объявила о долгожданной беременности в декабре прошлого года. Чуть позже пара устроила гендер-пати, раскрыв пол будущего малыша.

Актриса также показала список понравившихся ей женских имен. Однако фанаты устроили "истерику" из-за названных ею имен. Между тем, сама Жания недавно возмутилась тем фактом, что некоторых девочек называют Улболсын и Улдана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974460-aktrisa-zhaniya-dzhurinskaya-rodila-rebenka-foto/