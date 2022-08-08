Макпал Исабекова: Сыночек наш - представитель шести национальностей
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Казахстанская певица Макпал Исабекова, общаясь со своими подписчиками, рассказала, представителем скольки национальностей являются ее супруг и сын, передает NUR.KZ.
Один из поклонников спросил Макпал в Instagram, кем по национальности является ее супруг.
Прямо отвечать на вопрос музыкальная исполнительница не стала.
"Сыночек наш - представитель шести национальностей, две из которых достались ему от меня. У супруга, соответственно, четыре. Разве это важно?" - написала певица.
При этом артистка отметила, что ее благоверный не является иностранцем.
Напомним, ранее мы писали, что Макпал Исабекова расплакалась во время обряда "қырқынан шығару" для своего сына. Отечественная певица также объяснила поклонникам, почему не планирует пока возвращаться на сцену.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982166-makpal-isabekova-synochek-nash-predstavitel-shesti-natsionalnostey/