Макпал Исабекова: Сыночек наш - представитель шести национальностей

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова, общаясь со своими подписчиками, рассказала, представителем скольки национальностей являются ее супруг и сын, передает NUR.KZ.

Один из поклонников спросил Макпал в Instagram, кем по национальности является ее супруг.

Прямо отвечать на вопрос музыкальная исполнительница не стала.

"Сыночек наш - представитель шести национальностей, две из которых достались ему от меня. У супруга, соответственно, четыре. Разве это важно?" - написала певица.

Story Макпал Исабековой. Фото: instagram.com/makosyai

При этом артистка отметила, что ее благоверный не является иностранцем.

Макпал Исабекова с мужем. Фото: instagram.com/makosyai

Напомним, ранее мы писали, что Макпал Исабекова расплакалась во время обряда "қырқынан шығару" для своего сына. Отечественная певица также объяснила поклонникам, почему не планирует пока возвращаться на сцену.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982166-makpal-isabekova-synochek-nash-predstavitel-shesti-natsionalnostey/