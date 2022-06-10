Нурлан Коянбаев устроил яркую выписку жене и новорожденному сыну из роддома

Нурлан Коянбаев с женой и сыном. Кадр из видео: instagram.com/koyanbayevnurlan

Казахстанский продюсер, актер и телеведущий Нурлан Коянбаев устроил яркую выписку жене и новорожденному сыну из родильного дома. Фанаты вновь поздравили супругов с пополнением и пожелали счастья их семье, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад актер стал отцом в третий раз. В семье у Нурлана и Айгерим уже подрастают дочь и сын.

"Спасибо большое за поздравления. Пусть и в вашем доме будет такая радость", - написал Нурлан в своем Instagram, разместив короткий ролик встречи жены и сына из роддома. Он также адресовал любимой супруге смайлик, посылающий воздушным поцелуй.

На выписку из родильного дома Айгерим и новорожденного батыра пришли родные, близкие друзья, а также коллеги Нурлана. Встречать жену и малыша Нурлан приехал с огромным букетом белых роз. Воздушные шары, море цветов, счастливые улыбки - все это добавило яркости солнечному дню.

Первым на руки малыша взял дедушка - отец Нурлана Коянбаева, благословив малыша, он передал его счастливому папе.

Подписчики продюсера, в числе которых его звездные коллеги - Ерке Есмахан, Асель Сагатова, Динара Сатжан, Кумар Лукманов, Абдижаппар Алкожа, Торегали Тореали и другие, поздравили пару с пополнением в семье. Они пожелали маме и ребенку крепкого здоровья.

"Пусть растет настоящим джигитом", "Поздравляю вас с женой. Прекрасная семья! Счастья и здоровья!", "Замечательно, без всяких помпезностей, не как у некоторых блогеров, оставайтесь таким же простым и хорошим человеком, как сейчас", "Пусть такая радость будет в каждой семье", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973461-nurlan-koyanbaev-ustroil-yarkuyu-vypisku-zhene-i-novorozhdennomu-synu-iz-roddoma/