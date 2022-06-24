Певица Макпал Исабекова родила сына (фото)

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова родила сына. 38-летняя артистка сразу показала поклонникам фото из родильного дома с малышом на руках, передает NUR.KZ.

Радостной вестью поделилась сама Макпал в Instagram.

"У нас родился сын. Хвала Всевышнему за это счастье", - написала музыкальная исполнительница.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Друзья, коллеги и фанаты Макпал поздравили ее с появлением на свет первенца.

"Поздравляю, дорогая! Будьте здоровы! Скорейшего восстановления", "Ура! Поздравляю с большим счастьем!", "Искренне поздравляем. Пусть живет долго и счастливо", "Какая прекрасная новость! Пусть будет благополучен! Скорейшего восстановления вам и малышу", - написали они.

Напомним, Макпал Исабекова объявила о своей беременности в феврале. Пол ребенка певица до последнего держала в тайне. Она также объяснила, почему отказалась от популярного среди звезд гендер-пати. А в прошлом месяце артистка рассказала, как столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Певица поведала о последствиях перенесенной болезни и призвала будущих мам беречь себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975565-pevitsa-makpal-isabekova-rodila-syna-foto/