Певица Макпал Исабекова родила сына (фото)
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Казахстанская певица Макпал Исабекова родила сына. 38-летняя артистка сразу показала поклонникам фото из родильного дома с малышом на руках, передает NUR.KZ.
Радостной вестью поделилась сама Макпал в Instagram.
"У нас родился сын. Хвала Всевышнему за это счастье", - написала музыкальная исполнительница.
Друзья, коллеги и фанаты Макпал поздравили ее с появлением на свет первенца.
"Поздравляю, дорогая! Будьте здоровы! Скорейшего восстановления", "Ура! Поздравляю с большим счастьем!", "Искренне поздравляем. Пусть живет долго и счастливо", "Какая прекрасная новость! Пусть будет благополучен! Скорейшего восстановления вам и малышу", - написали они.
Напомним, Макпал Исабекова объявила о своей беременности в феврале. Пол ребенка певица до последнего держала в тайне. Она также объяснила, почему отказалась от популярного среди звезд гендер-пати. А в прошлом месяце артистка рассказала, как столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Певица поведала о последствиях перенесенной болезни и призвала будущих мам беречь себя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975565-pevitsa-makpal-isabekova-rodila-syna-foto/