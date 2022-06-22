Жания Джуринская показала дочь и объяснила, почему отказалась от торжественной выписки

Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская, недавно ставшая матерью, рассказала, почему отказалась от пышной выписки, популярной у знаменитостей. Она также выложила кадры с новорожденной дочерью, передает NUR.KZ.

Первое видео с ребенком появилось в ленте Жании в Instagram. На нем малышка лежит на кровати, а счастливый отец смотрит на нее с умилением.

"Мы дома! Наша жизнь не будет прежней, она будет лучше, счастливее, ярче, светлее, потому что на свет появилась ты! Плод нашей большой любви. 16.06.22. P. S.: многие спрашивают про выписку. Мы тихо, молча втроем приехали домой. Нам ничего не хотелось. Хотелось нежиться в объятиях друг друга и помыться", - рассказала Джуринская.

Одна из подписчиц призналась, что тоже не любит шумные выписки.

"Хочу спокойствия, но никогда не получается так. Обязательно придут гости. Еле живая готовишь, кормишь, моешь и убираешь после них", - пожаловалась пользовательница соцсети.

Жания ее горячо поддержала.

"Вот это я вообще не понимаю! О чем думают родственники и гости?" - возмутилась актриса.

Напомним, казахстанская актриса Жания Джуринская родила ребенка 16 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975184-zhaniya-dzhurinskaya-pokazala-doch-i-obyasnila-pochemu-otkazalas-ot-torzhestvennoy-vypiski/