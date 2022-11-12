Тауекел Мусилим рассказал, как назвал второго сына, и показал кадры с выписки (видео)

Тауекел Мусилим с семьей. Кадр видео: instagram.com/mussilim

Жена казахстанского актера Тауекеля Мусилима выписалась из родильного дома вместе со вторым сыном. Также стало известно, как супруги назвали ребенка, передает NUR.KZ.

Как оказалось, своего малыша Тауекел и Махаббат нарекли именем Амир. Об этом актер рассказал в своем Instagram.

"Ура! Сегодня выписали Махаббат и Амира. Хвала Всевышнему, у нас все хорошо. Айторе тепло встретил братишку. Спасибо всем нашим друзьям за поддержку", - написал он.

На выписку, которая сопровождалась традиционными цветами, шарами и ростовыми куклами, пришли близкие звездной семьи.

"Поздравляю! Супруга - красотка такая, естественная красота", "Пусть будет здоров, благополучия вашей семье", "Пусть станет большим гражданином", - прокомментировали видео выписки подписчики Тауекеля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996906-tauekel-musilim-rasskazal-kak-nazval-vtorogo-syna-i-pokazal-kadry-s-vypiski-video/