Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в социальной сети, отметив, что роды прошли очень быстро, передает NUR.KZ.

В конце апреле актриса объявила о второй беременности. Позже Динара раскрыла пол будущего ребенка, сообщив, что у нее снова будет девочка. Отметим, что Динара и ее супруг Арман Айтасов растят очаровательную малышку Аяну.

Вторые роды актрисы прошли очень быстро, с мужем они успели прибыть в родильный дом неподалеку от дома.

"В 7.50 прибыли, в 8.10 родили. Спасибо, что не в машине", - написала Динара в Instagram, разместив первое фото после родов.

Сторис Динары Бактыбаевой. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса поблагодарила всех, кто тепло поздравил ее с рождением дочери.

Ранее Динара Бактыбаева рассказала о знакомстве с мужем и высказалась о переезде ради карьеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984176-dinara-baktybaeva-stala-mamoy-vo-vtoroy-raz/