Любви ничто не может помешать: главные звездные свадьбы уходящего года

Айжан Байзакова. Кадр видео: instagram.com/bayzakova

Уходящий год был полон как радостных, так и печальных событий. Звезды казахстанского шоу-бизнеса своим примером решили показать, что, несмотря на окружающую действительность, ничто не может помешать людям любить и строить семьи. Предлагаем вспомнить, кто из знаменитостей в этом году вступил в брак.

Айжан Байзакова

Осенью одна из самых известных казахстанских инстадив рассказала о своих отношениях с бойфрендом и призналась, что "готова побежать носки вручную стирать" для него. Видимо, такие слова растрогали возлюбленного блогерши и уже через пару недель после этого он сделал ей предложение руки и сердца.

В начале октября Айжан Байзаковой провели обряд "сырга салу". А чуть позже она показала подписчикам свидетельство о заключении брака и заявила, что ждет искренних поздравлений.

22 октября Байзакова и ее супруг сыграли пышную свадьбу. На торжестве собралось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. А через пару дней супруги прошли через обряд "неке". Айжан также ответила на вопрос про махр и рассказала о муже и новой семье.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Дина Тореали

В начале осени младшая сестра Торегали Тореали сообщила своим подписчикам в соцсети, что получила предложение руки и сердца. Молодой человек организовал для нее настоящую сказку и устроил в ее честь фейерверк. В ноябре влюбленные прошли через обряд "неке" в мечети.

Позже Дина устроила девичник в индийском стиле. Почти сразу после этого девушке провели обряд "сырға салу", а также организовали роскошный "ұзату той".

Сестра певца показала, как прошла свадьба, устроенная для нее и для ее избранника Ернара Мусабаева. К примеру, свадебный торт обошелся молодоженам в миллион тенге.

Дина Тореали и Ернар Мусабай. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Айнур Нурсеитова

Весной этого года казахстанская модель и блогерша Айнур Нурсеитова вышла замуж в четвертый раз. Спустя некоторое время она заключила с мужем никях. А уже в августе женщина объявила о своей беременности от четвертого мужа. В конце лета Айнур рассекретила пол будущего ребенка.

Айнур Нурсеитова. Кадр видео: instagram.com/ainurnurseit

Дулат Мухаметкалиев

В июле стало известно, что в официальный брак вступил и певец Дулат Мухаметкалиев, участник группы Ninety One, известный под сценическим псевдонимом ZaQ. Чуть позже артист и его супруга дали совместное интервью, в котором рассказали о первой встрече, своей любви и планах на будущее.

Дулат Мухаметкалиев с невестой. Кадр видео: instagram.com/zaqcount

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Разумеется, в этот список просто не могли не попасть Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Слухи о том, что пара воссоединилась спустя 17 лет, поползли еще весной прошлого года. Певица подтвердила их роман, опубликовав фото страстного поцелуя с Беном в свой день рождения.

Летом этого года стало известно, что Лопес и Аффлек поженились. Мы также рассказывали, как прошла их свадьба. В ноябре Джей Ло стала героиней журнала Vogue и рассказала, почему взяла фамилию мужа.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Chris Weeks / Contributor / Getty Images

Бритни Спирс

В начале сентября прошлого года отец Бритни Спирс подал прошение о прекращении опекунства над ней. А уже через несколько дней звезда объявила о помолвке с Сэмом Асгари.

В апреле этого года 40-летняя Бритни объявила, что ждет ребенка. Но месяц спустя она сообщила, что потеряла его.

В начале июня Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили свадьбу. При этом не обошлось без происшествий - торжество попытался сорвать экс-супруг певицы.

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Лена Катина

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова в июне. При этом молодожены едва на опоздали на собственную свадьбу. В ноябре стало известно, что в семье Лены и Дмитрия ожидается пополнение.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов. Фото: instagram.com/lenakatina

Александр Гордон

В мае СМИ сообщили о том, что 58-летний Александр Гордон женился в пятый раз. Его очередной избранницей стала 20-летняя арфистка София Каландадзе. Пара обвенчалась в мужском монастыре.

Александр Гордон. Фото: instagram.com/zvezdy24

Манижа

В начале года российская певица Манижа сочеталась узами брака с режиссером Ладо Кватания, который ставил ей номер для "Евровидения".

Ладо Кватания и Манижа. Фото: t.me/bloodysx

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002178-lyubvi-nichto-ne-mozhet-pomeshat-glavnye-zvezdnye-svadby-uhodyaschego-goda/