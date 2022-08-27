Вышедшая замуж в четвертый раз Айнур Нурсеитова рассекретила пол будущего ребенка

Айнур Нурсеитова. Фото: instagram.com/ainurnurseit

Блогер и модель Айнур Нурсеитова провела гендер-пати и раскрыла пол будущего ребенка. Молодая женщина готовится стать мамой в третий раз, передает NUR.KZ.

Весной этого года Айнур вышла замуж в четвертый раз. Инстадива и ее избранник соединили себя узами брака по мусульманским традициям. Позже модель объявила о своей беременности.

В Instagram у блогера появились кадры с проведенного гендер-пати. Из лопнувшего воздушного шара посыпались конфетти розового цвета.

"Ура!" - прокомментировала Айнур видео.

Пользователи Казнета разделили радость супругов и пожелали им счастья.

"Как круто", "Классно, поздравляю вас", "Счастье-то какое. Принцесса будет!", "Желаю вам счастья, любви, здоровья и всего самого хорошего", "На каком вы месяце?", "Я догадывалась, что у вас будет девочка", "Четвертый у вас будет мальчик", - оставили свои реакции подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985175-vyshedshaya-zamuzh-v-chetvertyy-raz-aynur-nurseitova-rassekretila-pol-buduschego-rebenka/