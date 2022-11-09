Джей Ло стала героиней журнала Vogue и рассказала, почему взяла фамилию мужа

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/voguemagazine

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес стала героиней декабрьского выпуска американской версии журнала Vogue. В интервью изданию она рассказала, почему взяла фамилию мужа после свадьбы, передает NUR.KZ.

На обложку издания попала яркая и романтическая фотография Джей Ло, где она висит на ветке дерева в красном платье от Valentino. Фотосессию провела известный американский фотограф Энни Лейбовиц. Снимки Джей Ло появились на официальной страничке журнала в Instagram.

В интервью Vogue артистка поделилась подробностями личной жизни. Она поведала, почему стала миссис Аффлек.

"Люди все еще будут называть меня Дженнифер Лопес. Но мое официальное имя - миссис Аффлек, потому что мы вместе. Мы муж и жена. Я горжусь этим… Я в значительной степени контролирую свою собственную жизнь и судьбу, и чувствую себя сильной как женщина и личность.

Я понимаю, что у людей есть свои чувства по этому поводу, и это тоже нормально, но если вы хотите знать, как я к этому отношусь, я просто чувствую, что это романтично, это все еще несет в себе традиции и романтику для меня, и, может быть, я просто такая девушка", - отметила Дженнифер.

Напомним, этим летом Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились. Первая свадьба состоялась в Лас-Вегасе в узком кругу. Внимание общественности привлекла их вторая свадьба, которая прошла с размахом. Во время венчания Дженнифер примерила три роскошных дизайнерских платья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996332-dzhey-lo-stala-geroiney-zhurnala-vogue-i-rasskazala-pochemu-vzyala-familiyu-muzha/