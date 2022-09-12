"Готова побежать носки вручную стирать": Байзакова рассказала о своем парне и отношениях

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса и блогерша Айжан Байзакова рассказала, как ее изменили отношения с возлюбленным. Она также обратилась к окружающим мужчинам с советом, передает NUR.KZ.

"Когда мы жили с мамой, я не готовила. Потому что две хозяйки на одной кухне - это невесело. Как бы я ни старалась, мама ругала: "Зачем столько муки? Зачем купила такие дорогие помидоры?". Теперь я буду делать то, что захочу, ура! Скидывайте рецептики", - заявила инстадива на своей странице.

Айжан отметила, что ее бойфренд ценит перемены в ней.

"Мой парень, видя мои изменения и любовь к нему, ценит это и делает мне такие приятности с утра. А это меня мотивирует, хочется быть еще лучше. Сейчас прям готова побежать носки вручную стирать, ахаха. Мужчины, учитесь радовать своих женщин и тогда они будут делать все с удовольствием", - высказалась актриса.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Напомним, ранее Байзакова рассказала о полученном ею когда-то предложении руки и сердца. Актриса заявила, что если бы тогда вышла замуж за того человека, то не смогла бы увидеть мир и засела бы дома с тремя детьми, стирая белье мужа-тирана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987243-gotova-pobezhat-noski-vruchnuyu-postirat-bayzakova-rasskazala-o-svoem-parne-i-otnosheniyah/