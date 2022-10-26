Байзакова ответила на вопрос про махр и рассказала о муже и новой семье

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса и блогерша Айжан Байзакова, недавно вышедшая замуж, рассказала о своем муже и их новой семье. Она также ответила на вопрос, что попросила у супруга при заключении брака по мусульманским традициям, передает NUR.KZ.

Поклонники Байзаковой спросили в Instagram, как ей семейная жизнь.

"Прошло только три дня. Но мы и до этого жили вместе, поэтому кардинальных изменений нет, кроме того, что теперь у нас много родственников. Ну и конечно, нужно привыкнуть, что есть кольцо и страх его потерять. А так задайте мне этот вопрос через год", - ответила Айжан.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Любопытные подписчики поинтересовались, что блогерша попросила у мужа в качестве махра (имущество, которое муж-мусульманин выделяет жене при заключении брака - прим. ред.).

"В мечети я ничего не сказала. Попросила молду, чтоб сказать это лично и когда придумаю, что. Мы много, конечно, шутили на эту тему, но знаете, тяжело что-то просить, когда у тебя есть и машина, и iPhone, шубы не носишь и не фанатка всяких украшений. Поэтому пока мы ничего не утверждали", - призналась актриса.

Stories Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Она также рассказала, является ли ее супруг религиозным человеком.

"Никях бы по его желанию, поэтому да, из нас двоих он ближе к религии. И кстати, он меня в этом году и подвел к тому, чтобы я держала оразу. Но я попросила на меня сильно и сразу не давить, я рыбка, со мной надо аккуратно, без агрессии, и тогда я соглашаюсь. Еще в начале отношений он говорил про никях, но я тогда сделала вид, что не поняла вообще ничего", - посмеялась Байзакова.

Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Один из подписчиков заявил, что мужу Айжан повезло.

"Ну, по сути, я ему говорю это каждый день, и не только я. Если откровенно, то так и есть. Я, может, и не кухарка, не "привидение", не уборщица первого класса. Но я преданная как друг, как девушка, я справедлива, я отдам последний кусок хлеба, я щедра, я самодостаточна, я никогда не буду двигаться не по понятиям, не дам в обиду никому. Эх, себя не похвалишь - никто не похвалит. И стоит отметить, что мы оба друг друга достойны", - подчеркнула инстадива.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Еще один вопрос коснулся татуировок Айжан. Она отметила, что муж полюбил ее вместе с татуировками, к тому же он знает, что их удаление - болезненный процесс.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Подписчики также попросили Байзакову показать мужа, однако она вновь наотрез отказалась это делать.

Айжан Байзакова с сыном. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994285-bayzakova-otvetila-na-vopros-pro-mahr-i-rasskazala-o-muzhe-i-novoy-seme/