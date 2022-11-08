Заключившая "неке" сестра Торегали Тореали устроила девичник в индийском стиле

Дина Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра певца Торегали Тореали, на днях заключившая "неке" с избранником, показала кадры с проведенного девичника. Девушка устроила вечеринку с подругами в индийском стиле, передает NUR.KZ.

В сентябре Дине Тореали сделали предложение руки и сердца. А на днях девушка и ее избранник заключили брак по мусульманским традициям в мечети.

Сестра Торегали Тореали устроила яркую вечеринку с подругами. Фото с девичника Дина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Прощай, моя насыщенная, беззаботная холостая жизнь, это было прекрасно. Теперь новая глава в моей жизни. Ты будешь еще прекрасней", - подписала она снимки.

Подписчики пожелали ей счастья в браке.

"Поздравляю! Долгих и счастливых лет жизни вам", "Счастья тебе, милашка", "Красавица", "Светлого пути!" - гласят комментарии.

Дина провела девичник в индийском стиле. Пользователи Сети отметили, что девушке к лицу сари и традиционные индийские украшения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996162-zaklyuchivshaya-neke-sestra-toregali-toreali-ustroila-devichnik-v-indiyskom-stile/