Айнур Нурсеитова вышла замуж в четвертый раз (видео)

Айнур Нурсеитова. Фото: instagram.com/ainurnurseit

Казахстанская модель и блогерша Айнур Нурсеитова вышла замуж. Для матери двоих детей это четвертый брак, передает NUR.KZ.

Известием о смене семейного статуса Айнур поделилась в своем Instagram.

"Officially married (официально замужем - прим.ред.)", - похвасталась инста-дива.

Она также показала шикарный букет алых роз, по всей видимости, полученных по случаю замужества.

Бота Нурсеитова с радостью поздравила сестру с замужеством. Она опубликовала скрин семейного чата. Как оказалось, о том, что Айнур собирается замуж, стало известно еще 19 марта - в тот день девушка показала сестрам помолвочное кольцо.

"А сегодня официально замужем. Наконец-то можно не скрывать", - порадовалась Бота.

Stories Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Напомним, ранее мы писали, что Айнур Нурсеитова рассказала о своих трех разводах и причинах каждого из них. По ее словам, в первом браке она была образцовой келинкой, все время сидела дома и не общалась даже с родными сестрами, но затем пережила предательство и решила развестись.

Блогерша пожаловалась, что второй супруг решил "перекроить" ее на свой вкус, пытался манипулировать и оказывал на жену психологическое давление. А третий муж, по рассказам Айнур, не хотел работать и ей приходилось содержать семью самой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964664-aynur-nurseitova-vyshla-zamuzh-v-chetvertyy-raz-video/