40-летняя Бритни Спирс ждет ребенка

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс объявила, что ждет третьего ребенка. Звезда стала планировать малыша сразу после того, как освободилась из-под опеки отца, и сейчас намерена "дарить много радости и любви", передает NUR.KZ.

Радостную и немного неожиданную новость о беременности от Сэма Асгари 40-летняя артистка опубликовала в своем Instagram.

По словам Бритни, она заметила, что ощутимо похудела, и задалась вопросом, что случилось с ее желудком.

"Мой муж сказал: "Нет, ты беременна, глупышка!". Итак, я сделала тест на беременность… и ух, у меня будет ребенок", - порадовалась Спирс.

Певица также удивилась тому, как быстро растет ее живот.

"А если их там двое? Я могу просто потерять их", - распереживалась артистка.

Она заявила, что не намерена слишком часто появляться на людях, чтобы ей не досаждали папарацци - в прошлые беременности у Бритни из-за этого развилась перинатальная депрессия, призналась звезда.

Теперь будущая мать троих детей планирует регулярно заниматься йогой.

"На этот раз я буду заниматься йогой каждый день! Даря много радости и любви!" - высказалась Спирс.

У Бритни уже есть двое сыновей: Шон и Джейден, которым 16 и 15 лет соответственно.

Ранее певица, которая находилась под опекой отца, жаловалась, что ей запретили удалять внутриматочную спираль и иметь детей. Звезда была официально освобождена из-под опекунства родителя прошлой осенью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964549-40-letnyaya-britni-spirs-zhdet-rebenka/