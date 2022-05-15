У Бритни Спирс случился выкидыш

Бритни Спирс. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Американская поп-звезда Бритни Спирс в середине апреля сообщила о том, что ждет ребенка. Сегодня в ее соцсетях появилась информация о том, что у певицы произошел выкидыш.

В Instagram-аккаунте Спирс появился пост, в котором она сообщила, что потеряла ребенка.

"С глубочайшей печалью должны сообщить, что мы потеряли нашего чудесного ребенка на раннем сроке беременности. Это опустошающий момент для любых родителей.

Возможно, нам стоило подождать с объявлением, но мы были слишком взволнованы и хотели поделиться этой новостью", – написала знаменитость.

Тем не менее певица отметила, что они с супругом продолжат пытаться завести ребенка.

"Мы благодарны за всю вашу поддержку и просим приватности сейчас, в этот сложный момент", – добавила она.

Аналогичный пост выложил и супруг Бритни Сэм Асгари.

Напомним, что в апреле американская поп-дива сообщала о своей беременности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969334-u-britni-spirs-sluchilsya-vykidysh/