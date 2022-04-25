Вышедшая замуж в четвертый раз Айнур Нурсеитова заключила с мужем никях (фото, видео)
Айнур Нурсеитова, недавно вышедшая замуж, заключила с мужем никях. Кадрами из мечети счастливая новобрачная поделилась с поклонниками, передает NUR.KZ.
Ранее мы писали, что казахстанская модель и блогерша, а также мать двоих детей Айнур Нурсеитова вышла замуж в четвертый раз.
Теперь она поделилась фотографиями и видео, сделанными около мечети с букетом цветов и внутри нее - оказалось, что новобрачная и ее избранник прошли обряд никяха.
Айнур опубликовала серию кадров, на которых показала свидетельство о заключении брака по мусульманским обычаям, а также момент, когда новоиспеченные супруги обменялись друг с другом кольцами перед имамом. Девушка при этом счастливо смеется. Своим кольцом она также похвасталась перед подписчиками.
Бота Нурсеитова поздравила старшую сестру со знаменательным для нее событием.
Напомним, некоторое время назад Айнур Нурсеитова рассказала о своих трех разводах и причинах каждого из них. Свое счастье она смогла обрести спустя несколько лет после третьего расставания. Предложение руки и сердца блогерша получила 19 марта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966549-vyshedshaya-zamuzh-v-chetvertyy-raz-aynur-nurseitova-zaklyuchila-s-muzhem-nikyah-foto-video/