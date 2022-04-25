Вышедшая замуж в четвертый раз Айнур Нурсеитова заключила с мужем никях (фото, видео)

Айнур Нурсеитова. Фото: instagram.com/ainurnurseit

Айнур Нурсеитова, недавно вышедшая замуж, заключила с мужем никях. Кадрами из мечети счастливая новобрачная поделилась с поклонниками, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что казахстанская модель и блогерша, а также мать двоих детей Айнур Нурсеитова вышла замуж в четвертый раз.

Теперь она поделилась фотографиями и видео, сделанными около мечети с букетом цветов и внутри нее - оказалось, что новобрачная и ее избранник прошли обряд никяха.

Айнур опубликовала серию кадров, на которых показала свидетельство о заключении брака по мусульманским обычаям, а также момент, когда новоиспеченные супруги обменялись друг с другом кольцами перед имамом. Девушка при этом счастливо смеется. Своим кольцом она также похвасталась перед подписчиками.

Бота Нурсеитова поздравила старшую сестру со знаменательным для нее событием.

Айнур Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Напомним, некоторое время назад Айнур Нурсеитова рассказала о своих трех разводах и причинах каждого из них. Свое счастье она смогла обрести спустя несколько лет после третьего расставания. Предложение руки и сердца блогерша получила 19 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966549-vyshedshaya-zamuzh-v-chetvertyy-raz-aynur-nurseitova-zaklyuchila-s-muzhem-nikyah-foto-video/