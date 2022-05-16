СМИ: 58-летний Александр Гордон женился в пятый раз на 20-летней арфистке

Александр Гордон. Фото: instagram.com/zvezdy24

58-летний российский телеведущий Александр Гордон женился в пятый раз. Его избранницей стала 20-летняя арфистка София Каландадзе. Пара обвенчалась в мужском монастыре.

Как сообщает издание "СтарХит", Гордон и Каландадзе тайно зарегистрировали брак несколько месяцев назад, а теперь решили обвенчаться.

По данным издания, знакомство пары состоялось в 2018 году. София является племянницей известного пианиста Бориса Березовского, она с детства занимается музыкой, поступила в Государственный музыкально-педагогический институт им. Ипполитова-Иванова. Является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Гордоном. Он читал сонеты, София играла на инструменте.

В результате их общение привело в стены ЗАГСа, а накануне влюбленные обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, где присутствовали лишь родственники пары.

Издание также отмечает, что семья Каландадзе сначала была против их отношений.

"У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное, чтобы Соня была счастлива. И если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!" — высказались старшие сестры Софии.

Сам телеведущий во время празднования в ресторане посвятил тост родителям новоиспеченной супруги.

"Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно, как часы. Я, как мог, пытался разделять ваши хлопоты, но я-то там, а вы — здесь, поэтому, не будь вас, в прямом смысле никого бы не было и ничего бы не было. И сегодняшних торжеств бы тоже не было. Спасибо вам громадное!" - прокомментировал Гордон.

Для Александра это уже пятый по счету брак, у него также есть четверо детей от предыдущих союзов.

Напомним, в 2020 году Александр Гордон тайно развелся с 26-летней женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969511-smi-58-letniy-aleksandr-gordon-zhenilsya-v-pyatyy-raz-na-20-letney-arfistke/