Участник группы Ninety One женился (видео)

Дулат Мухамедкалиев с невестой. Кадр видео: instagram.com/zaqcount

Казахстанский певец Дулат Мухамедкалиев, участник группы Ninety One, женился. По случаю свадьбы он устроил той, на который пригласил и своих коллег, передает NUR.KZ.

Видео со свадьбы 26-летнего Дулата Мухаметкалиева, известного под сценическим псевдонимом ZaQ, появилось в TikTok. Избранницу артиста, как выяснилось, зовут Жадра Абдулжаппарова.

На кадрах, выложенных в Сети, Дулат надевает кольцо на палец невесте, одетой в свадебное платье, после чего пара обнимается.

В своем Instagram Дулат также опубликовал кадры, на которых он направляется в автомобиле на торжество вместе со своей невестой.

Друзья артиста тоже поделились в соцсетях видео с самого тоя. Судя по роликам, свадьба солиста Ninety One получилась шумной и веселой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979510-uchastnik-gruppy-ninety-one-zhenilsya-video/