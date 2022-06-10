Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили свадьбу, которую попытался сорвать экс-супруг певицы

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

40-летняя певица Бритни Спирс и ее 28-летний бойфренд Сэм Асгари поженились. Свадьба была скромной по меркам звезд шоу-бизнеса. При этом во время торжества случился скандальный инцидент - бывший муж артистки проник на мероприятие и попытался его сорвать.

Свадьба Спирс и Асгари состоялась накануне, 9 июня, в палатке на вилле Бритни около Лос-Анджелеса в Калифорнии, сообщает TMZ.

На торжество пригласили всего 100 человек, включая брата Бритни. При этом остальные члены ее семейства приглашение не получили. Дети певицы тоже на ее свадьбу не попали.

При этом, как сообщает издание, бывший муж звезды Джейсон Александр решил проникнуть на свадьбу и сорвать ее.

Джейсон вышел в прямой эфир в Instagram и заявил, что Бритни пригласила его. Он также сказал, что она была его первой и единственной женой и он собирается сорвать мероприятие. После этого последовала какая-то физическая борьба, и его телефон завис.

Как оказалось, каким-то образом Александр, ведя трансляцию в соцсети, сумел тайком пробраться на виллу бывшей жены прямо перед свадьбой, где его в итоге задержали.

Бритни и Джейсон поженились в 2004 году, их брак продлился всего 55 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1973449-britni-spirs-i-sem-asgari-ustroili-svadbu-kotoruyu-popytalsya-sorvat-eks-suprug-pevitsa/