Торт за миллион тенге: сестра Торегали Тореали показала, как прошла ее свадьба (фото, видео)

Дина Тореали и Ернар Мусабай. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра Торегали Тореали показала кадры со своей свадьбы, которая прошла в минувшие выходные. Девушка также поделилась в соцсети Love Story, снятой в Европе, передает NUR.KZ.

Недавно сестра Торегали Тореали и ее избранник заключили брак по мусульманским традициям. После этого Дина устроила девичник, где примерила индийское сари.

Девушке провели обряд "сырға салу", а днем позже - роскошный "ұзату той", на который были приглашены звезды отечественного шоу-бизнеса.

Дина Тореали опубликовала кадры со свадьбы на своей страничке в Instagram.

"Настал день X", - подписала Дина фото, где запечатлелась сидящей в салоне машины в свадебном платье вместе с женихом.

Дина также показала их первый романтический танец.

В честь молодоженов был испечен огромный торт в виде сказочного замка.

"Пусть наша жизнь будет такой же сладкой, как этот торт. Торт за один миллион", - прокомментировала Дина видео, которым поделилась в ленте.

Кадры со свадьбы сестры выложила в своем Instagram и Фариза Тореали, которая прилетела на торжество с мужем из Америки.

"Наш подарок на свадьбу - браслет от Cartier", - написала она.

Счастливая невеста также опубликовала в соцсети Love Story. Видео было снято во время пребывания влюбленных в Европе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997012-tort-za-million-tenge-sestra-toregali-toreali-pokazala-kak-proshla-ee-svadba-foto-video/