Сестре Торегали Тореали провели обряд "сырға салу" (видео)

Дина Тореали. Кадр из видео: instagram.com/tattti_kyz

Младшей сестре казахстанского певца Торегали Тореали провели обряд "сырға салу". Семья артиста встретила новых кудалар в своем доме за богатым дастарханом, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Дина Тореали получила романтическое предложение руки и сердца и ответила на него согласием. Недавно молодые заключили "неке" в мечети. А затем девушка провела девичник, выбрав индийское сари для вечеринки с подругами.

Дина поделилась новым видео в Instagram. Семья девушки встретила кудалар в своем доме. Новоявленные сваты общались за щедрым дастарханом и вручали друг другу подарки.

Дина также поделилась на своей страничке видео обряда "сырға салу". Для этого был накрыт праздничный стол, оформленный в розовых тонах, организована фотозона, обрамленная нежными цветами. Невеста была в светлом наряде, сшитом в традиционном стиле.

Кадрами красивого обряда поделилась в своем Instagram и Фариза Тореали.

"Дорогая моя сестренка, будь счастлива. Золотая моя, пусть будет счастливой твоя жизнь", - написала Фариза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996365-sestre-toregali-toreali-proveli-obryad-syrga-salu-video/