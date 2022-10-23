Много звезд и семиэтажный торт: Айжан Байзакова и ее муж сыграли пышную свадьбу (видео)

Айжан Байзакова. Кадр видео: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса Айжан Байзакова и ее супруг сыграли пышную свадьбу. На торжестве собралось множество представителей отечественного шоу-бизнеса, передает NUR.KZ.

Как рассказала Айжан в своем Instagram, мероприятие прошло 22 октября. При этом брак был официально зарегистрирован немного раньше.

"А когда мы увиделись в первый раз, мы и не могли подумать, что будет так. Спасибо всем друзьям, близким, всем, кто искренне рад за нас", - написала блогерша.

Лицо своего мужа актриса так и не показала. Ранее она объяснила, почему не хочет этого делать.

Кадрами со свадебного мероприятия также поделилась в своем Instagram подруга Байзаковой блогерша Мадина Мамадалиева.

"Был шикарный вечер, вкусная еда и вообще все очень красиво. Было много звезд", - рассказала Мадлен.

Судя по видео, молодожены заказали для тоя белый семиэтажный торт и пригласили много известных личностей. К месту церемонии невесту проводил ее отец, с которым она помирилась в прошлом месяце. Для свадьбы Айжан выбрала облегающую ее фигуру платье с открытыми плечами и декольте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994107-mnogo-zvezd-i-semietazhnyy-tort-ayzhan-bayzakova-i-ee-muzh-sygrali-pyshnuyu-svadbu-video/