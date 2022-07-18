СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек сочетали себя узами брака. 20 лет назад влюбленные расстались, так и не дойдя до алтаря, однако теперь наконец решились на супружество.

О женитьбе пары сообщило издание TMZ. Предложение руки и сердца Бен сделал еще весной, подарив возлюбленной кольцо с большим изумрудным бриллиантом. А 16 июля устроили тайную свадебную церемонию в Лаг-Вегасе.

Издание также пояснило, что теперь Дженнифер будет носить фамилию своего мужа.

Джей Ло назвала это своей свадьбой мечты, о которой они давно мечтали.

"Они были правы, когда сказали: "Все, что вам нужно, это любовь". Мы так благодарны за то, что в изобилии у нас есть новая замечательная семья из пяти удивительных детей и жизнь, которую мы с нетерпением ожидаем", - заявила певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978893-smi-dzhennifer-lopes-i-ben-afflek-pozhenilis/