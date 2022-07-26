"Это любовь с первого взгляда": солист Ninety One и его жена рассказали о своих чувствах

Дулат Мухаметкалиев. Фото: instagram.com/zaqcount

Солист Ninety One Дулат Мухаметкалиев, известный под сценическим псевдонимом ZaQ, и его избранница Жадра, сочетавшиеся законным браком, дали совместное интервью. Молодые люди рассказали о первой встрече, своей любви и планах на будущее, передает NUR.KZ.

26-летний ZaQ недавно женился и устроил пышный той, куда пригласил коллег. В Instagram певец опубликовал интервью, которое дал перед свадьбой. На вопросы шоумена Мади Тургынбаева ответила и избранница солиста Ninety One Жадра Абдулжаппарова - визажист и hair-стилист.

ZaQ рассказал, что после знакомства с Жадрой, которое произошло 5 лет на съемках клипа Su Asty, многое в его жизни изменилось.

"Моя жизнь изменилась, изменились взгляды на жизнь. Как только я ее увидел, то понял, что она особенная. Это было заметно сразу. Это была любовь с первого взгляда, даже разговаривать не нужно было, чтобы это понять", - признался артист.

Сама же девушка заявила, что певец завладел ее сердцем не сразу.

"Я очень стеснительная. Я всех мальчиков стеснялась тогда. Я подумала только, что он милый мальчик. Он младше меня и я восприняла его как братишку. В самом начале я не обратила внимания на него как на парня", - рассказала она.

Чувства к молодому исполнителю у девушки возникли после концертного турне.

"Четыре месяца я уже с ними работала, когда мы ездили из города в город, долгие дороги были. Мы болтали всю ночь в дороге и тогда я поняла, что мы смотрим на мир одинаково. Я так удивилась", - рассказала Жадра.

Молодые люди рассказали, что провели 4 года назад обряд "неке" в мечети, был құдалық - сватовство. Однако этого не афишировали. И вот теперь решили зарегистрировать брак и провести свадьбу.

"Предложение я не делал, мне показалось, что спустя четыре года в браке, это будет выглядеть наигранно. Я не романтик, да и Жадра не придает значения таким вещам, хотя в душе, может быть, и желает романтики", - признался артист.

"Он переживал, спрашивал прямо, хочу ли я, чтобы он мне сделал предложение. Я решила, что нет смысла", - продолжила избранница молодого исполнителя.

Участник группы Ninety One отметил, что его любимая - многогранная личность.

"Я называю ее "снегом". Поскольку каждая снежинка индивидуальна, неповторима. Она как снег - кажется холодной со стороны, но если согреть, то растает", - ответил ZaQ.

Жадра призналась, что ее избранник очень умен.

"Он для меня самый красивый, умный звучит, может, банально, но он настолько умен, что мне многому хочется у него научиться - как он мыслит, как он решает, а еще он добрый", - поведала она.

Девушка рассказала, что семья артиста приняла ее очень тепло, а свекровь стала настоящей мамой. Очень хорошо отнеслись к Дулату и родители Жадры.

"Лет через 10 я вижу себя счастливым с Жадрой, у нас будут двое детей - мальчик и девочка", - поделился планами Дулат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980239-eto-lyubov-s-pervogo-vzglyada-solist-ninety-one-i-ego-zhena-rasskazali-o-svoih-chuvstvah/