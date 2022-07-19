Как прошла свадьба Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Instagram/robzangardi

Свадьба голливудского актера Бена Аффлека и Дженнифер Лопес состоялась 16 июля. Церемония прошла в узком кругу в "свадебной столице мира" Лас-Вегасе, передает Billboard.

"Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказалось, что любовь терпелива. Двадцать лет терпения", - сказала Лопес в своем послании фанатам на платформе On the JLo.

Аффлек и Лопес впервые начали встречаться в 2002 году после съемок в фильме "Джилья". В том же году обручились. Но в 2003 году отложили свадьбу, а потом и вовсе прекратили отношения.

В середине 2021 года они снова были замечены вместе. Обручились в апреле 2022 года.

"Мы прилетели в Вегас, стояли в очереди за лицензией вместе с четырьмя другими парами, совершающими такое же путешествие в свадебную столицу мира. <...> все мы хотели одного и того же - чтобы мир признал нас партнерами и заявил о нашей любви всему миру через древний и почти универсальный символ брака", - рассказала Лопес.

На свадебной церемонии, по словам Лопес, присутствовали "лучшие свидетели" - ее дети.

На мероприятия певица сменила несколько платьев. Видеоролик с первым образом был опубликован в Instagram ее парикмахера Криса Эпплтона.

Затем Лопес переоделась в свадебное платье от дизайнера Зухаира Мурада. Аффлек был одет в стильный белый костюм.

На следующий день после свадьбы Лопес опубликовала фото в соцсетях с обручальным серебряным кольцом на пальце.

О том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек связали себя узами брака, стало известно накануне. Они устроили тайную свадебную церемонию в Лаг-Вегасе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979138-kak-proshla-svadba-bena-affleka-i-dzhennifer-lopes-rasskazali-smi/