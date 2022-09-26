"Наконец-то нашла свое счастье": Айжан Байзакова выходит замуж (фото, видео)

Айжан Байзакова с женихом и семьей. Фото: instagram.com/baizaakov

Казахстанская актриса и блогерша Айжан Байзакова получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, на которое ответила согласием, передает NUR.KZ.

Видео романтичного предложения Айжан опубликовала в своем Instagram. При этом лицо своего жениха инстадива показывать не стала.

Возлюбленный организовал для Байзаковой сердце из цветочных лепестков рядом со светящейся надписью "Marry me". Встав вместе с актрисой в центр сердца, мужчина преподнес ей кольцо и большой букет из белых роз.

Алихан Байзаков в своем Instagram пояснил, что его сестра ответила бойфренду согласием. Он также опубликовал общее фото, закрыв лицо избранника Айжан смайлом.

"Будь счастлива, жаным. Она сказала "да", - написал он.

"Мои поздравление, наконец-то нашла свое счастье", "Айжанка, будь счастлива", "Желаю счастья, заслужила", "Так рада за нее, моя любимица", "А вы переживали. Вот все хорошо. Поздравляю со скорой свадьбой", "Супер! Очень рада за вас! Счастья и взаимности!", "Вот это мужик! Пришел, увидел и забрал! Поздравляю от души!", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989509-nakonets-to-nashla-svoe-schaste-ayzhan-bayzakova-vyhodit-zamuzh-foto-video/