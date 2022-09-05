Фейерверк и море цветов: сестре Торегали Тореали сделали предложение руки и сердца (фото, видео)

Дина Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали сообщила своим подписчикам в соцсети, что получила предложение руки и сердца. Молодой человек организовал для нее настоящую сказку и устроил в ее честь фейерверк, передает NUR.KZ.

Дина разместила новое фото в Instagram, на котором она позирует с помолвочным кольцом на пальце. Девушка приняла предложение руки и сердца, которое ей сделал избранник.

Воздушные шары в виде красного сердечка, усыпанная лепестками цветов дорожка, светящаяся надпись Merry me, огромный букет роз - парень устроил романтическую сказку для своей возлюбленной, а после ее заветного "да" в небе прогремел фейерверк под радостные возгласы подруг и друзей.

Дина отметила, что все произошло так, как она мечтала. Подписчики пожелали паре счастья.

"Самая сладкая любовь, которую я видел", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Ура! Поздравляем!", "А кто жених?" - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986150-feyerverk-i-more-tsvetov-sestre-toregali-toreali-sdelali-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-foto-video/