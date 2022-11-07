Сестра Торегали Тореали и ее избранник заключили брак по мусульманским традициям

Дина Тореали с избранником. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали вышла замуж по мусульманским традициям, совершив обряд "неке" в мечети. Об этом девушка сообщила в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале сентября Дина Тореали получила предложение руки и сердца. Молодой человек устроил в ее честь фейерверк и осыпал любимую цветами.

Влюбленные на днях совершили "неке". Свидетельство о заключении брака по мусульманским традициям Дина показала в своем Instagram. Она также поделилась кадрами из мечети.

Подписчики поздравили молодых и поинтересовались, когда же Дина наконец покажет лицо своего избранника.

"Будьте счастливы, дорогие мои", "Желаю вам долгой и счастливой жизни", "Станьте примерной семьей", "Что вы попросили на махр?", "Когда увидим лицо жениха?" - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996055-sestra-toregali-toreali-i-ee-izbrannik-zaklyuchili-brak-po-musulmanskim-traditsiyam/