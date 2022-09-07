Певица Манижа вышла замуж за режиссера, ставившего ей номер для "Евровидения" (фото)

Ладо Кватания Манижа. Фото: t.me/bloodysx

Российская певица Манижа сочеталась узами брака с режиссером Ладо Кватания, который ставил ей номер для "Евровидения". В Сети уже появились фото со свадьбы.

О радостном событии сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Она же опубликовала первые фотографии со свадебной церемонии.

"Прямо сейчас Манижа и режиссер Ладо Кватания обмениваются кольцами на Николиной горе в Подмосковье! Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит. Счастья молодым огромного!" - написала Собчак.

Напомним, о помолвке Манижи стало известно осенью прошлого года, когда она сообщила своим фанатам в соцсети, что выходит замуж, а ее избранником стал режиссер Ладо Кватания.

Манижа была выбрана в качестве участника "Евровидения-2021" от России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986512-pevitsa-manizha-vyshla-zamuzh-za-rezhissera-stavivshego-ey-nomer-dlya-evrovideniya/