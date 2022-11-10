Сестре Торегали Тореали устроили роскошный "ұзату той" (видео)

Дина Тореали и Ернар Мусабай. Кадр из видео: instagram.com/tattti_kyz

Младшей сестре казахстанского певца Торегали Тореали провели "қыз ұзату". На торжестве по случаю проводов невесты присутствовали звезды отечественного шоу-бизнеса, передает NUR.KZ.

В семье Торегали Тореали большой праздник. Его младшая сестра выходит замуж.

Предложение руки и сердца Дина Тореали получила в сентябре этого года. Молодой человек устроил в ее честь фейерверк на футбольном поле.

Влюбленные на днях совершили обряд "неке" в мечети. А после Дина устроила яркий девичник. Семья девушки встретила в своем доме новых кудалар, где ей провели обряд "сырға салу".

А минувшим вечером невесте устроили роскошные проводы. Кадры с тоя Дина опубликовала в своем Instagram. Она впервые показала лицо своего избранника. Им стал Ернар Мусабай.

Под руку невесту вывела в зал певица Жазира Байрбекова, которая исполнила песню. На сцене в честь Дины и ее жениха выступили Торегали Тореали, Кайрат Нуртас, Нурболат Абдуллин, Ернар Айдар, Куандык Рахим, Абдижаппар Алкожа, Ерке Есмахан, Беркут, Аиша и другие артисты.

Для младшей дочери исполнил трогательную песню ее отец. А под руку по белой ткани невесту в красном саукеле провела к жениху ее невестка Толкын Мырзакимова - супруга Торегали Тореали.

На "қыз ұзату" были приглашены Гульзира и Нуртас Айдарбековы, Майра Ильясова, Нурлан Абдуллин, Тамара Асар, Гульнур Оразымбетова, Мадина Садвакасова и другие представили отечественного шоу-бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996526-sestre-toregali-toreali-ustroili-roskoshnyy-uzatu-toy-video/