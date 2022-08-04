Айнур Нурсеитова показала семейный отдых и объявила о беременности от четвертого мужа (видео)

Айнур Нурсеитова. Кадр видео: instagram.com/ainurnurseit

Казахстанская модель и блогерша Айнур Нурсеитова объявила о третьей беременности от четвертого мужа, а также показала кадры семейного отдыха с ним и детьми от предыдущих браков, передает NUR.KZ.

В апреле Айнур Нурсеитова вышла замуж в четвертый раз. Позже она заключила с мужем никях.

Теперь же блогерша в Instagram показала, как отправилась на отдых вместе с возлюбленным и детьми.

"Несмотря на волны, мы классно проверили время на пляже", - похвасталась Айнур.

Кроме того, она показала подписчикам округлившийся живот.

"Как вы уже поняли, принимаем поздравления", - призналась модель.

Сестры, друзья, коллеги и поклонники поздравили Айнур с будущим пополнением.

"Ура! У меня есть много растянутых вещей, короче, меняемся гардеробами", - заявила Асем Нурсеитова, которая несколько месяцев назад родила четвертого ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981732-aynur-nurseitova-pokazala-semeynyy-otdyh-i-obyavila-o-beremennosti-ot-chetvertogo-muzha-video/