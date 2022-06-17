Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина вышла замуж (фото, видео)

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов. Фото: instagram.com/lenakatina

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Молодожены едва на опоздали на собственную свадьбу, передает NUR.KZ.

О смене своего семейного статуса Катина рассказала в Instagram.

"Ну вот, я снова замужем, даже не верится, люблю тебя, Дмитрий Спиридонов", - написала Лена.

Сам Дмитрий на своей странице показал церемонию их бракосочетания, которая прошла в МФЦ. Пара зарегистрировала свои отношения в день 40-летия Спиридонова.

Для скромной свадьбы невеста выбрала лаконичное белое платье миди-длины. При этом пара едва не опоздала на регистрацию.

"Ну, и что вы думаете? Девочки такие девочки. Опаздываем. И мне теперь приходится пешком идти до МФЦ (многофункциональный центр, предоставляющий государственные услуги в России - прим. ред.). Короче, чувствую, мы сейчас опоздаем на собственную женитьбу. Кошмар, вот я же говорил, что пораньше надо выехать. Я никогда в жизни не расписывался в МФЦ. Стоим в очереди. Она опоздала! Представляете, она опоздала! У меня одни нервы были. Она смеется, а у меня мандраж. Все, приехали!" - рассказал Спиридонов, поблагодарив всех подписчиков за поздравления.

Он также пошутил, что его женили обманным путем.

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Для Катиной это второй брак, ранее она была замужем за музыкантом Сашо Кузмановичем, от которого родила сына Александра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974592-eks-solistka-gruppy-tatu-lena-katina-vyshla-zamuzh-foto-video/