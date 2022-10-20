"Жду искренние поздравления": Айжан Байзакова показала свидетельство о заключении брака

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса Айжан Байзакова показала подписчикам свидетельство о заключении брака и заявила, что ждет искренних поздравлений, передает NUR.KZ.

Ранее Айжан рассказала, что выходит замуж, показав кадры предложения ей руки и сердца. А еще Байзакова помирилась со своим отцом, с которым длительное время не общалась.

Позже девушка показала кадры обряда "сырга салу", проведенного над ней. Это означает, что блогерша уже засватана. Кроме того, Айжан поведала о планах на второго ребенка и местожительстве трехлетнего сына.

А сегодня отечественная инстадива показала подписчикам в Instagram свидетельство о заключении брака.

"Жду ваши "коримдики" и искренние поздравления", - заявила Байзакова.

Показывать внутреннее "содержимое" документа она при этом пока не стала.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993592-zhdu-iskrennie-pozdravleniya-ayzhan-bayzakova-pokazala-svidetelstvo-o-zaklyuchenii-braka/