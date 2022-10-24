Айжан Байзакова и ее муж прошли через обряд "неке" (видео)

Айжан Байзакова и ее муж. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша и актриса Айжан Байзакова показала кадры из мечети, сделанные во время обряда "неке", устроенного для нее и ее мужа, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Айжан и ее возлюбленный официально зарегистрировали свой брак. 22 октября они сыграли пышную свадьбу. При этом актриса призналась, что в первую их встречу она и подумать не могла, что все закончится свадьбой.

А сегодня инстадива показала видео, снятое в мечети. Как оказалось, Байзакова и ее муж решили заключить брак и по мусульманским традициям. В своем Instagram Айжан продемонстрировала кадры их "неке", а также новый документ - полученное свидетельство о заключении мусульманского брака.

На видео счастливая блогерша сидит перед имамом в белом платке в окружении родственниц и мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994162-ayzhan-bayzakova-i-ee-muzh-proshli-cherez-obryad-neke-video/