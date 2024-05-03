"Я тоже когда-то терял дочь": Бишимбаев попросил прощения в суде

Сегодня на прениях в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев попросил прощения у родных девушки и заявил, что "тоже когда-то терял дочь", передает корреспондент NUR.KZ.

"Я прошу, не ожидая никакого прощения, я прошу прощения у стороны потерпевших – у ее брата, у родителей Салтанат. Я, вот, как вам объяснить, действительно, у меня такая очень жизнь – она у меня…

В своей жизни я тоже когда-то терял дочь. В очень молодом возрасте в 23 года у меня была дочка, ей было два года, и она скончалась от болезни.

Я понимаю, понятно, что это невозможно сравнить. Я никогда бы не хотел кому-либо в жизни причинить умышленно смерть. Ну, вот у нас так в жизни произошло, поэтому я просто прошу прощения у всех. Да, всех. У всех людей, чьи чувства я оскорбил. Я понимаю, что вся страна смотрит, смотрит мир. Что мое поведение, поступок, он оскорбил просто чувства всех", – заявил Бишимбаев.

Он добавил, что "должен вынести" всю ненависть к нему в соцсетях и СМИ и "должен это пройти", а к наказанию он относится как "к искуплению".

Напомним, ранее в судебных прениях выступила мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова. Она заявила, что "потерпела фиаско как мать", а также рассказала о своих отношениях с Салтанат.

До нее выступали защитники Бишимбаева и Байжанова.

Так, защитник Ерлан Газымжанов в своем выступлении вновь вступил в перепалку с судьей. Он также заявил, что по обвинительному адвокату предъявляются всего три случая нанесения побоев.

Во время прений Газымжанов также попытался оспорить обвинительный акт, заявив, что Бишимбаев, "если бы хотел убить Салтанат, мог бы отвезти Нукенову за город, убить и закопать" либо нанять киллера.

Вчера же выступала прокурор Айжан Аймаганова. Она наглядно показала объем смертельной гематомы погибшей, а также высказалась о позиции подсудимого Байжанова, назвав ее "хитрой".

При этом гособвинитель заявляла, что отдельные юристы и специалисты пытались дискредитировать обвинение в адрес Куандыка Бишимбаева.

После прокурора слово перешло к потерпевшему – брату Салтанат Нукеновой Айтбеку Амангельды, – который рассказывал об отношениях с сестрой и высказывался о Куандыке Бишимбаеве.

Также на прениях выступала адвокат Жанна Уразбахова. Она заявляла, что убийство Салтанат повлияло не только на семью Нукеновых, но и на весь Казахстан.

Второй адвокат потерпевшего Дамир Ишмаметов отмечал, что Бишимбаев и Байжанов, вероятно, планировали вывезти тело Салтанат из здания "Гастроцентра".

Еще один защитник потерпевшего Алия Омарова рассказывала жуткие подробности последнего дня жизни Салтанат. По ее словам, в ночь смерти Салтанат Бишимбаев пытался снять унизительное видео с обнаженной девушкой.

Выступление потерпевшей стороны на прениях завершилось речью адвоката Игоря Вранчева. Он заявлял, что в день смерти Нукеновой Куандык Бишимбаев пытался создать себе алиби.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.