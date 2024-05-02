"Пытался заснять все ее интимные места": адвокат озвучила страшные детали последнего дня жизни Нукеновой

Адвокат потерпевшей стороны по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Алия Омарова во время прений рассказала жуткие подробности о последнем дне жизни девушки, когда Бишимбаев ее избивал, передает NUR.KZ.

По ее словам, Салтанат Нукенова, находясь в одной куртке на улице ноябрьским днем, просила Бишимбаева сесть в машину, неоднократно повторяя, что ей очень холодно.

"Однако Бишимбаев, точно зная, что она полностью обнажена и находится на улице в одной куртке, цинично спрашивает - ты что стесняешься?" - говорит Омарова.

Она также рассказала о видео, снятом в 8.24.

"Салтанат полностью обнажена, что делал с ней Бишимбаев на протяжении 20 минут, остается только догадываться. Однако достоверно известно, что будучи одержимым стремлением максимально унизить свою супругу, он продолжал издеваться над ней, заставлял полностью голой ползать по полу и что-то искать, неоднократно оскорбляя ее.

Салтанат просит разрешения сходить в туалет, на что Бишимбаев в грубой форме отказывает. При этом мы слышим частное дыхание Бишимбаева, он как бы запыхавшийся, и это свидетельствует о том, что этому предшествовали какие-то его активные действия. Скорее всего, до включения видеокамеры он наносил ей удары", - говорит адвокат.

Также она добавила, что Бишимбаев, заставляя Салтанат что-то искать по полу, грубо и надменно требует, чтобы она совершала поиски именно на коленях.

"В то время, когда Салтанат перемещается по полу сидя на корточках. Также на видео Бишимбаев направил камеру своего сотового, пытаясь раздвинуть ей ноги и на камеру заснять все ее интимные места с целью еще больше унизить Салтанат. Однако Салтанат как может из последних сил прикрывает свою грудь и сжимает ноги, а в ее глазах мы видим страх и беспомощность", - добавила Омарова.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.