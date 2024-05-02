"Все это – попытки запутать вас": прокурор по делу Бишимбаева обратилась к присяжным

В Астане сегодня продолжилось заседание суда по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. В прениях выступила прокурор Айжан Аймаганова, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор Айжан Аймаганова в своей речи на прениях по делу об убийстве Салтанат Нукеновой заявила, что отдельные юристы и специалисты пытались дискредитировать обвинение в адрес Куандыка Бишимбаева.

"Мы стали свидетелями того, как на протяжении всего судебного разбирательства на суд и сторону обвинения осуществлялись многочисленные попытки оказать давление. В чем только ни обвиняли: в некомпетентности, в непрофессионализме, в лояльности к подсудимому, заинтересованности обвинения.

Отдельно практикующие юристы и специалисты, в том числе из-за рубежа, в погоне за дешевой популярностью на страницах СМИ и соцсетей пытались дискредитировать позицию обвинения и ставить под сомнение собранные по делу доказательства… все это - умышленные попытки увести ваше внимание от сути обвинения, запутать вас в юридических хитросплетениях. Надеюсь, вы понимаете, для чего это делается", - заявила в конце своей речи прокурор Айжан Аймаганова.

Прокурор призвала присяжных и судью верить только тому, что они сами видели и слышали в суде.

"Вы, в отличие от этих дистанционных знатоков и советчиков, смогли лично ознакомиться с материалами дела, изучить улики в ходе судебного заседания и допросы свидетелей и специалистов. Я представила вам, уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, считаю, неопровержимые доказательства виновности", - добавила обвинитель.

Напомним, 24 апреля судья объявила о завершении судебного следствия.

29 апреля в 10:00 должны были начаться прения сторон, однако их перенесли на 14:30 из-за того, что подсудимых не доставили в суд.

После обеда прокуроры заявили, что хотят изменить обвинение в сторону Бахытжана Байжанова. С Байжанова решили "снять" одну из статей УК РК - прокурор просила убрать статью 434 УК РК, то есть недонесение о преступлении.

Судья Айжан Кульбаева спросила адвокатов Байжанова о мнении по ходатайству - защитник заявил, что для принятия решения им нужно 2-3 дня, поскольку прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

Позже судья приняла решение перенести заседание на 2 мая, чтобы дать адвокатам Байжанова время.

Сегодня суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым продолжился. Судья по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева объявила об окончании судебного следствия - сегодня стороны перешли к судебным прениям.

В прениях выступила прокурор Айжан Аймаганова, которая наглядно показала объем смертельной гематомы погибшей Нукеновой.

Также прокурор Айжан Аймаганова высказалась о позиции подсудимого Бахытжана Байжанова, назвав ее "хитрой".

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.