"Только мне угрожаете": адвокат Бишимбаев вступил в перепалку с судьей

Сегодня на судебных прениях по делу экс-министра Бишимбаева выступил его защитник Ерлан Газымжанов. Адвокат вновь вступил в перепалку с судьей, передает NUR.KZ.

После адвоката Рамазановой на судебных прениях выступил адвокат Газымжанов.

Он отметил, что Бишимбаеву предъявлено обвинение по двум статьям – истязания в отношении материально зависимого лица и убийство с особой жестокостью.

Адвокат заявил, что по обвинительному адвокату предъявляются всего три случая нанесения побоев.

"Если вы откроете статью Уголовного кодекса, вы увидите, что там написано, что истязание – систематическое нанесение побоев. Но три случая в год совместной жизни - это что, систематическое нанесение побоев? Они гуляли, отдыхали ездили, куда хотели, кушали что хотели, носили дорогие украшения, одежду, и три раза у них был конфликт. Это что систематические истязания систематическое нанесение побоев? Давайте каждого мужа... влезать в любую семью и за 3 конфликта в год давать от 4 до 7 лет", - заявил Газымжанов.

На этом моменте судья Айжан Кульбаева остановила защитника и сделала ему замечание.

"Я понял вашу угрозу. Вы постоянно, уважаемый суд, мне только угрожаете, но почему к другим это не относится", - заявил в ответ адвокат.

"Вы знаете требования УПК. Первая часть состоит только в доказанности или нет. Если будете вести себя таким образом, суд вынужден будет отреагировать соответствующим образом. Это не угроза", - предупредила судья.

Позже судья вновь сделала замечание адвокату Газымжанову.

"Защитник, учитывая вашу позицию, мне придется все-таки вам разъяснить досконально, раз вы уже не понимаете. Защитник, первая часть судебных прений состоит из речей участников процесса по поводу доказанности либо недоказанности предъявленного обвинения.

Так, судом только что три раза было сделано вам замечание. Однако вы, несмотря на это, все равно повторяете свои доводы, которые недопустимы в присутствии присяжных заседателей.

Раз вы не понимаете, еще раз разъясняю, в судебных прениях стороны не должны допускать неэтичные, нетактичные высказывания, которые вы до этого уже допустили.

Если вам непонятно, что такое неэтичное высказывание, разъясняю, что это непорядочно, не соответствующее правилам поведения и морали", - заявила судья.

Отметим, во время судебного следствия сторона защиты несколько раз выступала с ходатайствами и возражениями, а также пыталась добиться отвода судьи Айжан Кульбаевой.

Первый случай произошел на заседании от 11 апреля – по словам адвоката Бишимбаева, Ерлана Газымжанова, причиной послужило разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако в отводе судьи было отказано.

На заседании от 15 апреля тот же защитник – Ерлан Газымжанов – заявил судье: "Вы ведете суд однобоко, только беря в… пользу потерпевших". Это было после того, как судья отклонила ходатайство адвокатов Бишимбаева.

На том же, а также последующем заседаниях Газымжанов неоднократно вступал в диалог с судьей, вставляя реплики и возражения, на что получал замечания и отклонения возражений. Судья заявила о неуважении адвоката к суду.