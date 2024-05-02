"Читал с листка, чтобы не сказать лишнее": хитрой назвала прокурор позицию Байжанова в суде

Во время прений прокурор Айжан Аймаганова высказалась о позиции подсудимого Бахытжана Байжанова, назвав ее "хитрой", передает корреспондент NUR.KZ.

"Байжанов выбрал хитрую и продуманную позицию. Он, одновременно обвиняя Бишимбаева в давлении, в то же время подтверждает его показания. Байжанов читал с листка (речь в суде - прим. ред.), ссылаясь на то, что русским языком он не владеет. Но у нас в суде участвует квалифицированный переводчик, и Байжанову ничего не мешало давать показания на родном языке. Это было продумано. Прикрываясь незнанием русского языка, он читал с листка, чтобы не запутаться в своих показаниях и не сказать лишнее, уличающее его и брата в преступлении", - сообщила прокурор.

Также Айжан Аймаганова рассказала, что Байжанова в целях недопущения посторонних лиц в VIP-кабинку, где находились Бишимбаев и Нукенова, покрывая своего брата, лично перекрыл вход в кабинку вазой с цветами.

"Он распустил персонал и закрыл ресторан. (…) Он удалил все видеозаписи с камер не только ресторана, но и всего "Гастроцентра" и отключил видеокамеры, что позволило им удалить следы преступления. Он сознательно отвозит телефон Салтанат в "Fitness Palace", а затем через свидетеля в дом Бишимбаева. (…) Бишимбаев и Байжанов хотели избавиться от тела Салтанат и создали видимость, что она якобы находилась на фитнесе, а затем поехала домой в то время, когда она уже была мертва", - заключила прокурор.

Также прокурор высказалась о том, для чего подсудимым нужен был нашатырный спирт в день смерти Нукеновой.

"Просит перевести нашатырный спирт после трех часов дня... В то время, когда согласно экспертизе Нукенова уже была мертва. Мертвого нашатырем не разбудить. У нашатырного спирта, умеющего убирать любые запахи и следы, было другое предназначение. Отмечу, что в VIP кабинке нет отпечатков пальцев Салтанат. Почему? Ведь сам Бишимбаев говорил, что они распивали спиртные напитки. Возможно, она держалась за ручку у двери в санузел, за стол, за стулья. Нашатырем были удалены следы и кровь с тела Салтанат", - сказала прокурор.

Отметим, сегодня в зале суда несколько человек пришли в футболках с надписью: "За Салтанат – пожизненное".

А подсудимый по делу о гибели Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов не признал вину в укрывательстве преступления. Судья постановила прекратить производство по делу по статье 434 в отношении Байжанова. При этом стороной обвинения была предоставлена новая формулировка обвинения - она касается только Байжанова.

Также сегодня сторона обвинения выступила с ходатайством о допросе бывшей супруги Бишимбаева. Но судья Айжан Кульбаева сообщила, что показания Назым Кахарман не имеют значения для дела. В удовлетворении ходатайства она отказала.

После суд над Бишимбаевым перешел к прениям. В суде рассказали, как они будут проходить.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.