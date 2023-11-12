Экс-министра Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца

Бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве супруги, арестовали на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"11 ноября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева", – сообщили в суде.

Отмечается, что, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация по данному делу не подлежит разглашению.

Гибель супруги Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Также по данным в Сети стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

Позже родственник девушки сообщил, что церемония прощания с Салтанат Нукеновой пройдет в ее родном городе Павлодаре утром 11 ноября. Сегодня ее похоронили. Подруги погибшей заявили, что в семье экс-министра были проблемы.

Кроме того, выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

В ДП Астаны также пояснили, что расследование уголовного дела проводится по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство", по которой подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Позже в ведомстве сообщили, что дело об убийстве Салтанат Нукеновой, супруги бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, находится на контроле руководства МВД.