Сестра Нукеновой рассказала подробности второго никах между Бишимбаевым и Салтанат

В Астане продолжается суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Бахытжаном Байжановым. Бишимбаева обвиняют в убийстве жены, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в суде допросили двоюродную сестру Салтанат – Айнур Нукенову. Она рассказала подробности второго никах между Бишимбаевым и Салтанат.

"Никах был в новой мечети по улице Мангилик. Это было в тот же день. Никах был в четыре часа, они позвонили ближе к двум. Позвонила Салтанат, на фоне был Куандык. Он говорит: "Айнура, приходи к нам на никах. До этого свидетели были незамужние, а ты замужняя, у тебя есть дети. Ты приходи, будь свидетелем".

У меня дети тогда болели. Я не могла себе позволить детей оставить. Но в голове на тот момент были мысли, что они меня пригласили, а если я сейчас не пойду, вдруг у них будет какая-то ссора. Из-за этого я не смогла отказать. Я поехала туда с сыном.

Тогда я спросила, почему вы делаете повторное никах. На что они ответили, я тогда не знала, что такое есть, что талак три раза. Когда я уехала в Павлодар, они с Куандыком вдвоем рассказывали, он ей дал талак три раза. Из-за этого они решили сделать повторный никах", - рассказала сестра погибшей.

На сегодняшнем судебном заседании по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью.

Помимо этого, Бишимбаев заявил, что обращался к ясновидящей по вопросам бизнеса. Также он пояснил, почему позвонил ясновидящей, а не в "скорую".

Также адвокаты Бишимбаева ходатайствовали о вызове в суд еще нескольких свидетелей. На это адвокат стороны потерпевших заявил, что над затягиванием этого процесса "смеется весь мир"

Во время судебного заседания Бишимбаев также ответил, требовалась ли ему самому психологическая помощь. После Куандык Бишимбаев ответил, зачем тащил Нукенову за волосы в ресторане.

Помимо этого, на заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева адвокат стороны потерпевших зачитал отрывок допроса подсудимого после задержания на месте смерти Салтанат Нукеновой. Бишимбаев рассказал о состоянии Салтанат перед смертью.

Также, отвечая на вопросы, Бишимбаев рассказал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана. В ходе судебного заседания Бишимбаев вновь не признал вину, несмотря на видео истязаний, показанные в суде.

После Бишимбаеву озвучили в суде вопросы от присяжных.

Напомним, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев дал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснил, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

На предыдущем заседании были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.