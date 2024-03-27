Запрещал общаться с родственниками, унижал, избивал: озвучены подробности отношений Бишимбаева и Нукеновой

Сегодня в Астане проходит первое заседание с участием присяжных по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Прокурор зачитал обвинение, передает NUR.KZ.

По словам прокурора, Куандык Бишимбаев, находясь в Астане, познакомился с Нукеновой и, испытывая к ней симпатию, стал ее преследовать, приглашая на свидание.

"Несмотря на неоднократные отказы Нукеновой, Бишимбаев навязчиво ухаживал за последней, и в течение короткого времени показывал себя только с положительной стороны. 16 декабря 2022 года Бишимбаев сыграл свадьбу с Нукеновой, однако официально отношения не зарегистрировали", – отметил он.

Однако, по информации гособвинителя, с самого начала совместного проживания Бишимбаев сразу стал проявлять вспыльчивость, агрессию, эгоцентризм в отношениях с Нукеновой, не признавая ее точку зрения.

"Бишимбаев запретил Нукеновой общаться и встречаться с родственниками, подругами, все ее телефонные звонки, SMS-переписки, а также ее передвижение (отслеживались – прим. ред.). Также он запретил ей заниматься прибыльной деятельностью – астрологией, которая на тот момент приносила хороший денежный доход, тем самым лишая ее самостоятельности и права голоса в отношениях с ним.

Это сопровождалось агрессивным выражением чувства необоснованной и надуманной ревности", – заявил прокурор.

Кроме того, согласно версии обвинения, Бишимбаев предъявлял претензии Нукеновой по поводу ее прошлых отношений с противоположным полом.

"Пользуясь физическим превосходством, он систематически стал применять физическое насилие, выражавшееся в жестоком и унижающем человеческое достоинство обращении, а именно, в нанесении ей телесных повреждений кулаками рук и ногами в различные части тела и голову", – продолжил гособвинитель.

Однако, по его словам, Нукенова не обращалась в правоохранительные органы, надеясь сохранить брак.

"На почве надуманной ревности Бишимбаев устраивал ссоры и скандалы на постоянной основе и, будучи ревнивым, постоянно упрекал ее. Упреки доходили до того, что ночью он мог разбудить последнюю и, показывая на порнографические материалы из Сети, спрашивал, не она ли там снималась.

Далее ссоры переходили в избиение, в ходе которых Бишимбаев снова наносил телесные повреждения, причиняя тем самым физический вред ее здоровью, а также ломал мебель и посуду", – добавил прокурор.

В середине марта 2023 года находясь у себя дома, Бишимбаев избил Нукенову. Сообщается, что девушка сфотографировала нанесенные ей телесные повреждения и отправила брату, попросив ничего не спрашивать и не предпринимать.

"Брат, увидев избитое лицо Нукеновой, поехал к ним домой и уговаривал Нукенову разойтись с Бишимбаевым, однако последняя отказалась с надеждой на хорошие совместные отношения без издевательств с его стороны", – зачитал обвинитель.

А в апреле 2023 года, по данным следствия, узнав, что у родственников Нукеновой есть ее фотографии с избытым лицом, и предполагая, что в случае их развода они могут его шантажировать, Бишимбаев потребовал у девушки снять интимное видео, где она будет обнаженной. Он пояснил, что это будет его гарантией.

Отмечается, что Нукенова, боясь реакции Бишимбаева, исполнила данное требование.

"Летом 2023 года Бишимбаев предложил поменять место жительства и проживать в городе Алматы, на что последняя, надеясь на то, что смена жительства и атмосферы поменяет отношение Бишимбаева к ней, согласилась.

Однако, находясь в Алматы, он продолжил свои преступные деяния, направленные на истязание Нукеновой и беспричинно из-за незначительных поводов систематически подвергал последнюю физическому насилию", – продолжил прокурор.

В августе 2023 года, по его словам, Нукенова уехала к родителям в Павлодар, однако Бишимбаев выпросил прощение и убедил ее вернуться. После этого Нукенова еще несколько раз пыталась уйти от него, однако последний возвращал ее и обещал исправиться.

"В конце октября 2023 года, находясь в Астане, Бишимбаев вновь затеял ссору по причине надуманной ревности, в ходе которой он в очередной раз подверг избиению девушку, нанося ей телесные повреждения по голове, телу, причиняя физическую боль и страдания", – зачитал гособвинитель.

Напомним, сегодня началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. Утром на первом слушании прошел отбор присяжных. В состав коллегии вошли 12 присяжных – 10 основных и еще двое запасных.

При этом сам процесс проходит в открытом режиме и транслируется онлайн.

Ранее на предварительных слушаниях суд удовлетворил ходатайство защиты Бишимбаева о проведении суда с участием присяжных, при этом оставив без удовлетворения почти все остальные ходатайства.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра" – родственника Бишимбаева, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Во время предварительных слушаний гособвинитель озвучила некоторые подробности отношений между Бишимбаевым и Нукеновой. Отмечалось, что пара не состояла в законном браке.

По словам прокурора, Бишимбаев не разрешал Нукеновой работать, контролировал ее звонки, а девушка финансово зависела от него. Также прокурор заявила, что подсудимый ревновал и систематически применял физическое насилие к Салтанат Нукеновой.

При этом адвокаты Бишибаева заявили, что он перечислял Салтанат 5-6 млн тенге в месяц на мелкие расходы.

Также в суде рассказывали, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой.